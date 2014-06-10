На "Черной речке" детская коляска упала на рельсы

Буквально через несколько секунд на коляску наехал приближающийся поезд.

На станции метро "Черная речка" прямо перед прибывающим поездом на рельсы упала детская коляска. К счастью, ребёнка в ней не было. Информация об этом появилась в Telegram-канале Mash на Мойке.

Как видно на видеозаписи, коляска внезапно покатилась по платформе и упала на пути. Буквально через несколько секунд на коляску наехал приближающийся поезд.

Ребенка внутри коляски не было, его держала на руках мать. Тем не менее, из-за инцидента движение поездов на синей ветке было ограничено на 15 минут.

Прокуратура петербургского метрополитена начала проверку.

Видео: Telegram/ Mash на Мойке