На Авангардной продолжается строительство здания "Детской городской больницы №1"

Шестиэтажное здание площадью в 48 000 квадратных метров уже возведено, ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем.

На Авангардной улице продолжается строительство здания ГБУЗ "Детская городская больница №1". Работы на объекте ведутся в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Здесь появится уникальный детский центр хирургии врождённых пороков развития и восстановительного лечения на 250 коек, сообщил портал "Строительный Петербург".

Здесь планируются самые современные оборудования по выхаживанию детей, по обследованию детей и матерей, по антенатальному выявлению каких-то врожденных проблем у детей, по наблюдению в дальнейшем и лечению, оказанию помощи, потому что дети, родившиеся с какими-то проблемами, совершенно неважно с какими, не всегда их решают сразу после родов. Александр Гостимский, главный врач Детской городской больницы №1

Шестиэтажное здание площадью в 48 000 квадратных метров уже возведено, ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем. В больнице будут функционировать отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, дородовое отделение патологии, послеродовое и реанимационное отделения.

Многопрофильный медицинский центр на Авангардной откроется для пациентов до конца 2025 года.

Ранее в Петербурге выбрали 5 проектов мемориала, посвященного Ленинградской битве.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"