В Петербурге выбрали 5 проектов мемориала, посвященного Ленинградской битве

Они продолжат борьбу в следующем этапе конкурса.

Завершился первый этап архитектурно-градостроительного конкурса на эскизный проект мемориала с парковой зоной, посвященного Ленинградской битве. Заседание жюри и объявление результатов состоялось 21 мая в историческом парке "Россия – моя история", рассказал портал "Строительный Петербург".

Члены жюри выбрали пять проектов, которые прошли во второй этап и продолжат борьбу в профессиональном состязании. Всего было представлено 12 проектов.

Победителями первого этапа стали:

– архитектурное бюро "А.Лен"

– "Студия 44"

– "Интерколумниум"

– "Земцов, Кондиайн и партнеры"

– архитектурная мастерская Мамошина М.А.

До 29 мая 2024 года проекты, разработанные участниками конкурса, представлены на выставке в историческом парке "Россия – моя история".

Фото: КГА