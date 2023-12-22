В Петербурге выбрали 5 проектов мемориала, посвященного Ленинградской битве

Завершился первый этап архитектурно-градостроительного конкурса на эскизный проект мемориала с парковой зоной, посвященного Ленинградской битве. Заседание жюри и объявление результатов состоялось 21 мая в историческом парке "Россия – моя история", рассказал портал "Строительный Петербург".
Члены жюри выбрали пять проектов, которые прошли во второй этап и продолжат борьбу в профессиональном состязании. Всего было представлено 12 проектов.
Победителями первого этапа стали:
– архитектурное бюро "А.Лен"
– "Студия 44"
– "Интерколумниум"
– "Земцов, Кондиайн и партнеры"
– архитектурная мастерская Мамошина М.А.
До 29 мая 2024 года проекты, разработанные участниками конкурса, представлены на выставке в историческом парке "Россия – моя история".
Фото: КГА
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