До конца 2025 года в Петербурге появятся 62 новые школы и 106 детсадов

Глава города напомнил, что с 2019 по 2022 год в Петербурге были введены в эксплуатацию 42 школы и 127 детских садов.

В 2023-2024 годах темпы ввода социальных объектов в Петербурге будут удвоены. Об этом в ЗакСе сообщил губернатор Александр Беглов.

Глава города напомнил, что с 2019 по 2022 год в Петербурге были введены в эксплуатацию 42 школы и 127 детских садов. До конца 2025 года планируется ввести в работу еще 62 школы и 106 детских садов.

По словам Беглова, данное количесво дошкольных и школьных учреждений позволит в 2025 году полностью закрыть накопленный в Петербурег дефицит мест.

Ранее стало известно, что на Лиственной улице построят школу на 1000 мест.

Фото: Piter.tv