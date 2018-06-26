На Лиственной улице построят школу на 1000 мест

Школа будет возведена за счет средств городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы.

В Выборгском районе Петербурга построят школу на 1000 мест. Соответствующее разрешение на строительство выдал Госстройнадзор. Школа будет возведена за счет средств городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы.

В школе будут обустроены отдельные входные группы для начальной и средней школы. Там же будет столовая на 540 посадочных мест, актовый зал на 680 мест с эстрадой, два бассейна. Предусмотрены мастерские по обработке тканей и металла.

На сцене актового зала предусмотрен специализированный пандус, а в самом зале будут места для кресел-колясок. Универсальные кабины санузлов для инвалидов появятся на каждом этаже школы.

В Парголово появится новая школа на 1925 мест.

Фото: Госстройнадзор Санкт-Петербурга