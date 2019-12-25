В Парголово появится новая школа на 1925 мест

Ее строят на Тихоокеанской улице, участок 4.

Застройщиком является ООО "СК" Дальпитерстрой". Об этом сообщили на портале "Строительный Петербург".

Ход строительства проверил директор СПб ГБУ "Управление строительными проектами" Андрей Алфёров. По итогам визита он отметил, что темпы строительно-монтажных работ нужно увеличить, а также задействовать больше рабочих на стройплощадке.

Школу планируют сдать в декабре 2022 года. Сейчас ее готовность оценивается в 85%.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на строительство детского сада в Парголово готовы выделить более полумиллиарда рублей.

Фото: Комитет по строительству