В Красносельском районе дети скрутили провода зажигания машины и врезались в гараж

Мальчик и девочка находятся в больнице. У мальчика перелом лобной кости.

В воскресенье, 14 июля в полицию Красносельского района девочка 2005 и мальчик 2006 года рождения получили травмы различной степени тяжести из-за недосмотра родителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В телефонограмме говорилось о том, что детей забрали у дома №3 по Пушкинскому шоссе. Девочка находилась в удовлетворительном состоянии, у нее диагностировали ушибы различных частей тела. А вот мальчик находился в тяжелом состоянии, у него перелом лобной кости.

По предварительным данным, около 19-00 на территории гаражного кооператива на Пушкинском шоссе, по недосмотру родителей, дети сели в салон автомобиля "Дэу Нексия". Там они скрутили провода зажигания и автомобиль поехал, а затем врезался в стену гаража.

Полиция проводит проверку.

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Фото: Piter.tv