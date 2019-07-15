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Кортеж Зеленского попал в ДТП с автобусом, в котором были дети

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В сети опубликовано видео с места ДТП в Запорожье.

Накануне, 14 июля, в Запорожье произошло ДТП с участием автобуса с детьми и автомобилями из кортежа Владимира Зеленского.

ДТП произошло днем в воскресенье. По сообщениям в местных СМИ один из автомобилей кортежа Зеленского пытался обогнать колонну автобусов с детьми. К счастью, дети не пострадали, хотя один из автобусов и съехал в кювет. Автомобили получили повреждения. 

Зеленского в этот момент в кортеже не было, он вылетел в столицу Украины на самолете.

Видео: YouTube/NEWS UA - НОВИНИ УКРАЇНИ

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Мировые новости, События на Украине,

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