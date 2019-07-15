Кортеж Зеленского попал в ДТП с автобусом, в котором были дети

Накануне, 14 июля, в Запорожье произошло ДТП с участием автобуса с детьми и автомобилями из кортежа Владимира Зеленского.
ДТП произошло днем в воскресенье. По сообщениям в местных СМИ один из автомобилей кортежа Зеленского пытался обогнать колонну автобусов с детьми. К счастью, дети не пострадали, хотя один из автобусов и съехал в кювет. Автомобили получили повреждения.
Зеленского в этот момент в кортеже не было, он вылетел в столицу Украины на самолете.
Видео: YouTube/NEWS UA - НОВИНИ УКРАЇНИ
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