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Дети из Всеволожского района посетили балет "Щелкунчик"
Сегодня, 21:00
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Дети из Всеволожского района посетили балет "Щелкунчик"

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Более 50 ребят из семей в сложной жизненной ситуации получили подарки в Государственном Эрмитаже.

В минувший понедельник, 23 декабря, для более чем 50 детей из Всеволожского района Ленинградской области провели праздничную предновогоднюю программу мероприятий в Эрмитаже. Организатором события выступила фирма "Арнест Упаковочные Решения", – рассказали в пресс-службе компании.

Подопечным Комитета по опеке и попечительству администрации Всеволожского района устроили поездку в Северную столицу, где им предстояло посмотреть балет "Щелкунчик". В рамках события юные ленинградцы также зажгли огни новогодней елки в Главном Штабе Эрмитажа и получили подарки.

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, очень важно иметь возможность увидеть мир с позитивной стороны. Искусство и культурные мероприятия дают возможность это сделать.  Поэтому мы с радостью откликнулись на инициативу "Арнест Упаковочные Решения", ведь Новый год – это самый светлый праздник, в основе которого вечные семейные ценности.

Светлана Хотько, заместитель главы администрации по социальному развитию Всеволожского района Ленинградской области

Ранее стало известно, что 29 декабря в Ржевском лесопарке состоится предновогодний лыжный спринт.

Фото: Арнест Упаковочные Решения

Теги: всеволожский район, щелкунчик
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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