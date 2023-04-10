Легковушка въехала в машину дорожной службы на трассе "Нарва"

Пострадали три человека.

Госавтоинспекцией Петербурга устанавливаются детали наезда на автомобиль дорожной службы. В аварии пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Днём 3 июня на 34 км автодороги "Нарва" 20-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Klan, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем дорожной службы, который мыл обочину дороги.

В результате ДТП водитель легковушки и его 20-летний пассажир госпитализированы в тяжёлом состоянии, 18-летняя пассажирка Chevrolet госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

По факту дорожной аварии проводится проверка.

Накануне Hyundai сбил 5-летнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть на Малой Десятинной.

Фото: МВД