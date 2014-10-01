Предполагаемый убийца собственной матери на улице Веденеева задержан в Петербурге

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).

В четверг, 12 сентября, около 5:00 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома номер 4 на улице Веденеева нашли тело женщины. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили тело 61-летней владелицы квартиры, не имевшее внешних признаков насильственной смерти. Покойную отправили в морг. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти женщины стала закрытая тупая травма живота.

В результате серии оперативно-розыскных мероприятий 16 сентября на улице Комсомола был задержан 36-летний сын погибшей по подозрению в совершении данного преступления. Установлено, что в ночь на 13 сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился с матерью и жестоко её избил.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).