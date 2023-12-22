Аллея из остролистов появилась на Большой Морской улице

На некоторых остролистах уже можно увидеть ярко-красные ягоды, которые привлекают внимание прохожих.

На Большой Морской улице появилась аллея из остролистов. В настоящее время красивые деревья уже находятся на улице: им предстоит укорениться в будущих вазонах и пережить летний сезон, украшая Петербург зеленью и ягодами. Всего планируется посадить около 20-ти вазонов.

На некоторых остролистах уже можно увидеть ярко-красные ягоды, которые привлекают внимание прохожих. Неизвестно, сколько правительство Петербурга потратило на покупку растений и работы по посадке.

Напомним, что в 2023 году в том же месте высаживали декоративные яблони, и их посадка обошлась городу в 15 млн рублей.

Ранее петербуржцам назвали места, где все еще можно полюбоваться цветением сакуры.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)