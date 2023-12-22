Петербуржцам назвали места, где все еще можно полюбоваться цветением сакуры

Кроме того, несколько деревьев сакуры произрастают в Приморском парке Победы на Крестовском острове.

В Петербурге в некоторых районах до сих пор можно насладиться видом цветущей сакуры. Пресс-служба Смольного информирует жителей и гостей города о том, что сакура расцвела в Ботаническом саду Петра Великого. Там у горожан есть шанс увидеть сразу несколько разновидностей японской вишни: канзан, сахалинскую и курильскую.

Кроме того, несколько деревьев сакуры произрастают в Приморском парке Победы на Крестовском острове. Возле большого каменного фонтана расположена удобная зона для фотосессий.

Также полюбоваться цветами можно в сквере "Мама", в саду-партере Смольного, в саду Дружбы и в Сампсониевском саду.

Ранее мы сообщили о том, что лоси в Ленобласти начали сбиваться в группы и отращивать рога.

Фото: Piter.TV