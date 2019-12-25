Власти города приглашают петербуржцев посадить деревья на майских праздниках

Отмечается, что в этом году в городе планируется посадить более 10 тыс. деревьев и 65 тыс. кустарников.

Власти Северной столицы приглашают петербуржцев посадить деревья на майских праздниках. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

Работы по озеленению пройдут более чем в десяти парков и скверах Петербурга: Южно-Приморский парка, сквер Катерников, парк на ул. Инструментальщиков, д. 15, Буферный Парк и другие. С подробной информации можно ознакомиться на сайте ведомства.

Петербуржцы, которые желают принять участие в озеленении города, могут позвонить по телефону Дежурной службы Комитета по благоустройству: 314-60-13.

Отмечается, что в этом году в Петербурге планируется посадить более 10 тыс. деревьев и 65 тыс. кустарников.

Напомним, что петербуржцам вновь можно гулять по паркам и скверам после просушки.

Фото: gov.spb.ru