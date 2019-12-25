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Власти города приглашают петербуржцев посадить деревья на майских праздниках
Сегодня, 10:32
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kraratau27

Власти города приглашают петербуржцев посадить деревья на майских праздниках

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Отмечается, что в этом году в городе планируется посадить более 10 тыс. деревьев и 65 тыс. кустарников. 

Власти Северной столицы приглашают петербуржцев посадить деревья на майских праздниках. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города. 

Работы по озеленению пройдут более чем в десяти парков и скверах Петербурга: Южно-Приморский парка, сквер Катерников, парк на ул. Инструментальщиков, д. 15, Буферный Парк и другие. С подробной информации можно ознакомиться на сайте ведомства. 

Петербуржцы, которые желают принять участие в озеленении города, могут позвонить по телефону Дежурной службы Комитета по благоустройству: 314-60-13. 

Отмечается, что в этом году в Петербурге планируется посадить более 10 тыс. деревьев и 65 тыс. кустарников. 

Напомним, что петербуржцам вновь можно гулять по паркам и скверам после просушки. 

Фото: gov.spb.ru 

Теги: городское озеленение, петербург
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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