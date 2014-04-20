Петербуржцам вновь можно гулять по паркам и скверам после просушки

Грунтовым и щебеночно-набивным дорожкам нужно было восстановиться после зимы.

Все городские парки и скверы Петербурга открылись после просушки. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

С сегодняшнего дня, 30 апреля, петербуржцы и гости города могут побывать в Никольском и Юсуповском саду, Таврическом саду, сквере Галины Старовойтовой, Екатерининском и Казанском скверах, саду Сан-Галли.

Во время закрытия зеленые зоны приводили в порядок, а также сажали деревья и кустарники.

Территории зеленых насаждений были недоступны для прогулок с конца марта. Это необходимо для того, чтобы дорожки восстановились после зимы. Некоторые открылись раньше установленного срока - 1 мая.

Ранее ЗакС окончательно утвердил поправки в закон о ЗНОП. Рассказали о том, какие территории не взяли под охрану.

Фото: Piter.TV