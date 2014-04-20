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Петербуржцам вновь можно гулять по паркам и скверам после просушки
Сегодня, 12:58
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Петербуржцам вновь можно гулять по паркам и скверам после просушки

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Грунтовым и щебеночно-набивным дорожкам нужно было восстановиться после зимы.

Все городские парки и скверы Петербурга открылись после просушки. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

С сегодняшнего дня, 30 апреля, петербуржцы и гости города могут побывать в Никольском и Юсуповском саду, Таврическом саду, сквере Галины Старовойтовой, Екатерининском и Казанском скверах, саду Сан-Галли. 

Во время закрытия зеленые зоны приводили в порядок, а также сажали деревья и кустарники. 

Территории зеленых насаждений были недоступны для прогулок с конца марта. Это необходимо для того, чтобы дорожки восстановились после зимы. Некоторые открылись раньше установленного срока - 1 мая. 

Ранее ЗакС окончательно утвердил поправки в закон о ЗНОП. Рассказали о том, какие территории не взяли под охрану. 

Фото: Piter.TV

Теги: зеленые зоны, парки, просушка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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