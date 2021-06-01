В Петербурге стартовало X "Дерево желаний"

Губернатор Северной столицы прочитал первые пожелания детей на Новый год.

В Санкт-Петербурге стартовала X ежегодная новогодняя акция "Дерево желаний". Губернатор города Александр Беглов снял первые открытки с новогодними пожеланиями от детей, – рассказали в пресс-службе Смольного.

Наш город развивается, растет экономика, повышается качество жизни горожан. Но всегда есть те, кому сегодня непросто, кто нуждается в помощи. Какими бы ни были обстоятельства, каждый ребенок накануне Нового года ждет чуда. Надеется, что загаданное исполнится. "Дерево желаний" позволяет исполнить сокровенные мечты детей, нуждающихся в нашей теплоте, любви и заботе. По-моему, это большое счастье - быть тем, кто исполнил детскую мечту. Память о новогоднем чуде и исполненной мечте дети сберегут на всю жизнь. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Градоначальник снял с елки в Смольном дворце три открытки с пожеланиями. Одно из них оказалось от 6-летней Насти из Калининского района – девочка попросила музыкальную колонку. Второе и третье желание принадлежит детям из Мариуполя: 13-летний Саша хочет получить мягкую игрушку, а 9-летний Вадим попросил набор шахмат для слепых людей.

В пресс-службе Смольного напомнили, что участие в традиционной новогодней акции может принять каждый желающий через сайт Благотворительного фонда культуры семьи и детства или на новогодних ярмарках в центре Петербурга. Три из них – на Манежной, Дворцовой и Московской площадях – откроются 14 декабря.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга