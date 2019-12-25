Петербургские депутаты обсудили проблему увеличения нападений клещей на горожан

Комитет по благоустройству признал, что текущий список обрабатываемых территорий охватывает лишь небольшую часть зон, представляющих потенциальную опасность для жителей.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь поделился в своем Telegram-канале информацией о том, что в рамках Комиссии по экологии парламентарии занимались изучением вопроса увеличения числа случаев нападения клещей на горожан. Он отметил, что проблема стала особенно актуальной в свете роста количества случаев присасывания клещей на 50% за последние три года.

Анализ показал, что причиной сложившейся ситуации является механизм распределения средств на акарицидную обработку, основанный на данных о местах нападения клещей в предыдущем году. Эти данные собираются врачами, которые снимают клещей с пострадавших, основываясь на словах самих граждан. Однако, если человек не может точно указать место, где произошло нападение, или врач забывает задать соответствующий вопрос, информация может оказаться неполной. В итоге Роспотребнадзор получает данные и передает задания районным администрациям на обработку именно тех участков, где, согласно сообщениям, произошли случаи нападения в прошлом году.

Однако, по мнению Роспотребнадзора, даже такая ограниченная обработка проводится недостаточно эффективно. Основные недостатки включают отсутствие предварительной расчистки и благоустройства территории перед обработкой, отсутствие энтомологического обследования до и после обработки, несоблюдение требований по концентрации рабочих растворов и занижение нормы их расхода, игнорирование погодных условий при проведении работ, а также использование неподходящих средств для борьбы с клещами.

Комитет по благоустройству признал, что текущий список обрабатываемых территорий охватывает лишь небольшую часть зон, представляющих потенциальную опасность для жителей. Депутаты предложили ряд решений, включая утверждение ежегодного городского плана по акарицидной обработке с указанием конкретных территорий, определение единого исполнительного органа, ответственного за организацию обработки, и расширение источников информирования населения о важности вакцинации и акарицидной обработки. Эти предложения будут направлены руководству города.