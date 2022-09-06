Петербургские депутаты продлили мораторий для реновации на год

Депутат Марина Шишкина отметила, что призывы к отмене закона неэффективны.

В среду, 30 октября, депутаты Законодательного собрания Петербурга единогласным решением поддержали продление заморозки регионального закона о комплексном развитии территории до окончания 2025 года. Инициатором данного предложения выступили все фракции.

Депутат Марина Шишкина отметила, что призывы к отмене закона неэффективны. Федеральный закон о комплексном развитии содержит строгие требования, касающиеся географии переселения и компенсации. Без внесения изменений на федеральном уровне, любой новый региональный закон, который нам придется принять, окажется неполноценным. Пролонгация моратория будет продолжаться до тех пор, пока не будут внесены изменения в федеральные нормы для нашего Петербурга.

Региональный закон о комплексной застройке предполагал включение в программу реновации панельных домов типа "хрущёвок", возведённых до 1970 года. При выселении жильцов владельцам квартир гарантировалось возмещение убытков по рыночной цене или предоставление жилья той же стоимости, однако размер нового жилья мог отличаться, и оно могло находиться в любом районе Петербурга. Депутаты Законодательного собрания уже дважды блокировали действие положений закона, стремясь внести коррективы в федеральное законодательство, которые позволили бы ограничить переселение граждан пределами одного района или муниципалитета.

Предложения депутатов Законодательного собрания были переданы в Государственную Думу осенью прошлого года. В текущем году документы вернулись на доработку в Законодательное собрание, после чего вновь оказались в ожидании рассмотрения в Государственной Думе.

Депутат Денис Четырбок уточнил сложность процесса принятия поправок, объяснив это тем, что Петербург является городом федерального значения и единственным регионом, представившим собственные рекомендации относительно программы комплексного развития территорий. Он подчеркнул, что для Москвы федеральный закон предусматривает отдельные условия реновации, тогда как Севастополь значительно уступает Петербургу по площади.