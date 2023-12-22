Путин поручил выделить 300 млрд в 2025 году на строительство ВСМ

Средства на строительство предоставят по ставке не более 1% годовых.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить не менее 300 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСЖМ) Москва — Санкт-Петербург. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.

Средства на строительство предоставят по ставке не более 1% годовых. Также предполагается, что в 2024-2028 годах из федерального бюджета будет выделено 28,5 млрд рублей на выкуп земли под строительство объектов транспортной инфраструктуры.

Москва предоставит на проект не менее 150 млрд рублей, Санкт-Петербург – не менее 30 млрд рублей, Подмосковье – не менее 20 млрд рублей, Ленинградская область – не менее 10 млрд рублей, Новгородская область – не менее 6 млрд рублей, Тверская область – не менее 5 млрд рублей.

Ранее стало известно, что проектно-изыскательские работы ВСМ Москва — Петербург завершены на 60%. Параллельно идут строительно-монтажные работы на одном из сложных участков магистрали в московском регионе.

Фото: ОАО "РЖД"