Для маленьких пациентов Выборгской детской городской больницы организовали праздник

В рамках мероприятия молодежные активисты в роли Кота, Мышки и Лета провели развлекательную программу – музыкальную зарядку, интеллектуальные конкурсы, веселую эстафету и др.

В День защиты детей во дворе выборгской детской поликлиники организовали праздник для тех, кто по состоянию здоровья находится под наблюдением врачей. Поздравить детей с этим праздником приехали уполномоченный по правам ребенка в Выборгском районе Ирина Агеева, депутаты областного ЗакСа Михаил Макаров и Олег Петров.

Здесь собрались дети, которые пришли для консультаций, для знакомства с врачом. Мы решили показать, что не только есть болезнь, но есть хорошее настроение и праздник, который позволит детям получить много энергии и быть активными в течение всего лета. Ирина Агеева, уполномоченный по правам ребенка в Выборгском районе

По словам врачей, укрепить здоровье детей помогут солнечные ванны, подвижные игры на свежем воздухе, закаливание и своевременная профилактика.

От имени руководства и медицинских работников учреждения поздравила с праздником и пожелала здоровья маленьким гостям представления главный врач Выборгской детской городской больницы Людмила Андреева.

Хочу пожелать деткам здоровья. Главное, чтобы они поменьше обращались к нам в поликлинику по поводу болезней. Людмила Андреева, главный врач Выборгской детской городской больницы

В рамках мероприятия молодежные активисты в роли Кота, Мышки и Лета провели развлекательную программу – музыкальную зарядку, интеллектуальные конкурсы, веселую эстафету и др. Свои творческие номера ребятам показали воспитанники Образцового самодеятельного коллектива детского театра "Карусель" и танцевального коллектива "Переглядушки" из "Гончаровского культурно-информационного центра "Гармония". В завершении праздника всем детям вручили сладкие подарки.

Также праздник для детей состоялся в парке Ленина.

Накануне в загородные лагеря Выборгского района отправились 167 детей.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Видео: МГ "Наш город"