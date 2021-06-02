Для маленьких пациентов Выборгской детской городской больницы организовали праздник

В День защиты детей во дворе выборгской детской поликлиники организовали праздник для тех, кто по состоянию здоровья находится под наблюдением врачей. Поздравить детей с этим праздником приехали уполномоченный по правам ребенка в Выборгском районе Ирина Агеева, депутаты областного ЗакСа Михаил Макаров и Олег Петров.
Здесь собрались дети, которые пришли для консультаций, для знакомства с врачом. Мы решили показать, что не только есть болезнь, но есть хорошее настроение и праздник, который позволит детям получить много энергии и быть активными в течение всего лета.
Ирина Агеева, уполномоченный по правам ребенка в Выборгском районе
По словам врачей, укрепить здоровье детей помогут солнечные ванны, подвижные игры на свежем воздухе, закаливание и своевременная профилактика.
От имени руководства и медицинских работников учреждения поздравила с праздником и пожелала здоровья маленьким гостям представления главный врач Выборгской детской городской больницы Людмила Андреева.
Хочу пожелать деткам здоровья. Главное, чтобы они поменьше обращались к нам в поликлинику по поводу болезней.
Людмила Андреева, главный врач Выборгской детской городской больницы
В рамках мероприятия молодежные активисты в роли Кота, Мышки и Лета провели развлекательную программу – музыкальную зарядку, интеллектуальные конкурсы, веселую эстафету и др. Свои творческие номера ребятам показали воспитанники Образцового самодеятельного коллектива детского театра "Карусель" и танцевального коллектива "Переглядушки" из "Гончаровского культурно-информационного центра "Гармония". В завершении праздника всем детям вручили сладкие подарки.
Также праздник для детей состоялся в парке Ленина.
Накануне в загородные лагеря Выборгского района отправились 167 детей.
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
Видео: МГ "Наш город"
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