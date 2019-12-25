В Выборге 1 июня пройдет ряд мероприятий в честь Дня защиты детей

Для детей, которые в этот день по состоянию здоровья вынуждены быть под наблюдением медиков, будет организован праздник на площадке Выборгской детской больницы.

На разных площадках Выборга 1 июня пройдут праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Во Дворце культуры в 11:00 состоится концерт Образцового коллектива классической хореографии и современной свободной пластики "Сюрприз".

Мероприятия продолжатся в парке Ленина. В городке аттракционов в 12:00 начнется детский праздник "Выглянуло солнышко!" с участием творческих коллективов Центра детского эстрадного искусства "Эльфы". Здесь же в 14:00 начнется игровая программа "Свистать всех наверх".

Мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей, будут организованы также в городских библиотеках.

Межпоселенческая библиотека подготовила квест-игру "Галактика хорошего настроения", посвященную Году науки и технологий. Начало в 11:00.

В библиотеке на ул. Спортивной, д. 10 в 11:00 начнется игровая программа "Каникулы библиотечного режима".

В библиотеке А. Аалто (пр. Суворова, д. 4) в 12:00 для юных выборжан состоится праздник, открытие программы летнего чтения "Ключ от лета" и экологическая командная игра "По морям вокруг Земли".

Для детей, которые в этот день по состоянию здоровья вынуждены быть под наблюдением медиков, будет организован праздник на площадке Выборгской детской больницы.

Накануне в Выборгском районе начался основной период сдачи ЕГЭ.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО