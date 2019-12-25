В Выборгском районе начался основной период сдачи ЕГЭ

Накануне выпускники сдавали экзамены по литературе, географии и химии.

В Выборге накануне начался основной период сдачи Единого государственного экзамена. Выпускники образовательных учреждений Выборгского района проверяли свои знания по трем предметам – литературе, географии и химии. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Экзамены для 11 классов проходили в Выборге на базе школы №13. Всего в них приняли участие 103 выпускника (литература – 42, география – 9, химия – 52).

Традиционно на ЕГЭ было организовано видеонаблюдение. Также соблюдение порядка на экзаменах контролировали общественные наблюдатели. Результаты первого экзамена станут известны не позднее 15 июня.

Уже 3 июня состоится экзамен по русскому языку. Государственная итоговая аттестация для обучающихся 11 классов пройдет на базе школ №8, 13 и 14 Выборга, а также в школе Светогорска и Первомайском центре образования.

Основной этап ЕГЭ проходит с 31 мая по 25 июня. Резервные дни – с 28 июня по 2 июля –предусмотрены для тех, у кого экзамены по предметам совпали в один день, или экзамен был пропущен по болезни.

Дополнительный этап пройдет с 12 по 17 июля для выпускников, получивших неудовлетворительную оценку на ЕГЭ по русскому языку или не сдавших экзамен в основной день по уважительной причине.

Расписание сдачи ЕГЭ-2021 можно увидеть на сайте.

В Выборгском районе будут работать 3 загородных лагеря и 45 лагерей с дневным пребыванием.

Фото: pixabay