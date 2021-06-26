В Петербурге установили дату празднования Дня ветерана боевых действий

В этот день чтят память о тех, кто отстаивал интересы России в военных конфликтах.

Депутаты Петербурга учредили День ветерана боевых действий. Он будет ежегодно отмечаться 1 июля. Решение приняли 29 июня на пленарном заседании.

Инициаторами стали депутаты Александр Ходосок, Денис Четырбок, Игорь Высоцкий, Андрей Горшечников, Константин Чебыкин.

Законопроект прошел три чтения за один день. Это заключительное пленарное заседание перед летним отпуском.

Теперь документ предстоит подписать губернатору.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что детям участников спецоперации на Украине из Петербурга дадут бесплатные путевки в лагеря отдыха.

Фото: Piter.tv