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Спикер ЗакСа Бельский поздравил петербуржцев с Днем ВДВ
Сегодня, 9:14
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Спикер ЗакСа Бельский поздравил петербуржцев с Днем ВДВ

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В Петербурге празднуют день Военно-десантных войск. В Законодательном собрании поздравили всех причастных.

Вооруженные силы России отмечают День Воздушно-десантных войск, один из значимых праздников страны, посвященный десантникам. Об этом пишет пресс-служба ЗакСа.

Праздник День ВДВ связан с освобождением российскими десантниками города Приморска в 1945 году во время Второй мировой войны. С тех пор эта дата стала символом мужества и бесстрашия российских десантников, которые являются одними из лучших военных подразделений в мире.

"Крылатая пехота" всегда была элитой Вооружённых Сил. Служба в ВДВ – дело мужественных, отважных и выносливых людей

Александр Бельский, председатель ЗакСа

Сегодня Россия гордится своими десантниками и благодарит их за смелость и верность присяге. Десантники бесстрашно сражались в годы Великой Отечественной войны, выполняли интернациональный долг в Афганистане, воевали в "горячих точках".

Ранее сообщалось, что петербургский "Водоканал" не будет отключать фонтаны в День ВДВ

Фото: правительство Петербурга

Теги: бельский, день вдв, закс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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