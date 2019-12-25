Спикер ЗакСа Бельский поздравил петербуржцев с Днем ВДВ

В Петербурге празднуют день Военно-десантных войск. В Законодательном собрании поздравили всех причастных.

Вооруженные силы России отмечают День Воздушно-десантных войск, один из значимых праздников страны, посвященный десантникам. Об этом пишет пресс-служба ЗакСа.

Праздник День ВДВ связан с освобождением российскими десантниками города Приморска в 1945 году во время Второй мировой войны. С тех пор эта дата стала символом мужества и бесстрашия российских десантников, которые являются одними из лучших военных подразделений в мире.

"Крылатая пехота" всегда была элитой Вооружённых Сил. Служба в ВДВ – дело мужественных, отважных и выносливых людей Александр Бельский, председатель ЗакСа

Сегодня Россия гордится своими десантниками и благодарит их за смелость и верность присяге. Десантники бесстрашно сражались в годы Великой Отечественной войны, выполняли интернациональный долг в Афганистане, воевали в "горячих точках".

Ранее сообщалось, что петербургский "Водоканал" не будет отключать фонтаны в День ВДВ

Фото: правительство Петербурга