Петербургский "Водоканал" не будет отключать фонтаны в День ВДВ

Совсем скоро в России будут праздновать День ВДВ, в который по традиции принято плавать в фонтанах. В этот раз их даже не будут отключать.

Горожане Санкт-Петербурга могут радоваться, так как все фонтаны в городе будут работать в штатном режиме с 9 утра до 22 часов вечера в День ВДВ. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Однако стоит помнить, что соблюдение правил поведения у фонтанов является важным условием для поддержания их работы. Представители "Водоканала" отметили, что в случае массового неподобающего поведения горожан у конкретных фонтанов, они будут вынуждены временно отключить их.

В понедельник, 31 июля, из-за технического обслуживания было закрыто пять фонтанов в разных частях города. К ним относятся фонтаны у дома 4 на Слободской улице, у дома 41 на Лермонтовском проспекте и у дома 23 на улице Пинегина. Еще два фонтана были временно отключены в Колпино: у дома 34, корпус 2, на Павловской улице и у дома 22, корпус 2, на проспекте Ленина. Однако уже 1 августа они должны быть снова введены в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что 11 фонтанов в Петербурге были закрыты на промывку

Фото: Piter.TV