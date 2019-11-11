Ягуару Ричарду из Ленинградского зоопарка исполнилось два года

В честь праздника сотрудники зоопарка сделали ягуару сюрприз.

В воскресенье, 17 сентября, в Ленинградском зоопарке отметили второй День рождения ягуара Ричарда. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В честь праздника сотрудники зоопарка сделали ягуару сюрприз: они украсили вольер и подготовили несколько подарков. Однако для того, чтобы получить их, Ричард должен был справиться с упаковкой, что давалось ему сложно.

Отметим, что ягуар прибыл в учреждение из зоопарка Зеленогорска Красноярского края в начале июня 2022 года. Он успел обустроиться за это время и сейчас чувствует себя хорошо.

Ранее на Piter.TV: в Ленинградском зоопарке появилась познавательная площадка для детей и взрослых.

Видео: Телеграм / Ленинградский зоопарк