В Ленинградском зоопарке появилась познавательная площадка для детей и взрослых

Познавательная площадка для детей и взрослых появилась в Ленинградском зоопарке Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.
Большой шатер, расположенный напротив Оленьего круга и Круга катания, будет открыт с 16 сентября по 8 октября каждые выходные.
По субботам и воскресеньям с 12:00 до 13:00 пройдут "Увлекательные рассказы" с лектором зоопарка Дмитрием Васильевым, и в 13:00-15:00 – игры, мастер-классы.
Пусть выходные в любимом зоопарке пройдут с пользой. Ведь осень – это отличная пора, чтобы расширить свой кругозор и получить новые знания. Пусть вы уже совсем взрослый.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
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Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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