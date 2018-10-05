В Ленинградском зоопарке появилась познавательная площадка для детей и взрослых

Большой шатер будет открыт с 16 сентября по 8 октября каждые выходные.

Познавательная площадка для детей и взрослых появилась в Ленинградском зоопарке Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Большой шатер, расположенный напротив Оленьего круга и Круга катания, будет открыт с 16 сентября по 8 октября каждые выходные.

По субботам и воскресеньям с 12:00 до 13:00 пройдут "Увлекательные рассказы" с лектором зоопарка Дмитрием Васильевым, и в 13:00-15:00 – игры, мастер-классы.

Пусть выходные в любимом зоопарке пройдут с пользой. Ведь осень – это отличная пора, чтобы расширить свой кругозор и получить новые знания. Пусть вы уже совсем взрослый. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

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Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка