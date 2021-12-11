Ленинградский зоопарк продал свой миллионный билет

В Ленинградском зоопарке продали миллионный билет маленькому мальчику Семену Козлову. Он получил годовой абонемент для своей семьи.

Воскресный день 10 сентября принес удачу маленькому Семену Козлову, который стал миллионным посетителем зоопарка в этом году. Об этом сообщили в социальных сетях Ленинградского зоопарка.

4-летний житель Петербурга, приехал в зоопарк вместе с мамой после отдыха на даче. Его любимыми животными являются лев и ягуар. Зоопарк организует для Семена и его родителей кормление одного из этих питомцев.

В качестве приза за покупку миллионного билета, зоопарк подарил Семену годовой абонемент на троих, а также книжки и сувениры. Менеджеры зоопарка надеются, что Семен и его родители будут получать огромное удовольствие от посещения зоопарка и изучения увлекательного мира живой природы.

Ранее сообщалось, что пара бинтуронгов прибыла в Московский зоопарк.

Фото: ленинградский зоопарк