Ленинградский зоопарк продал свой миллионный билет

Воскресный день 10 сентября принес удачу маленькому Семену Козлову, который стал миллионным посетителем зоопарка в этом году. Об этом сообщили в социальных сетях Ленинградского зоопарка.
4-летний житель Петербурга, приехал в зоопарк вместе с мамой после отдыха на даче. Его любимыми животными являются лев и ягуар. Зоопарк организует для Семена и его родителей кормление одного из этих питомцев.
В качестве приза за покупку миллионного билета, зоопарк подарил Семену годовой абонемент на троих, а также книжки и сувениры. Менеджеры зоопарка надеются, что Семен и его родители будут получать огромное удовольствие от посещения зоопарка и изучения увлекательного мира живой природы.
Ранее сообщалось, что пара бинтуронгов прибыла в Московский зоопарк.
Фото: ленинградский зоопарк
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