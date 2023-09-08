Пара бинтуронгов прибыла в Московский зоопарк

Животные успешно осваивают территорию вольера.

Самец и самка бинтуронгов прибыли в Московский зоопарк, в их вольере предусмотрена возможность залезать на 6-7 метров вверх. Соответствующее заявление сделали сотрудники столичного зоосада. Известно, что новички поселились на территории в августе 2023 года. Животные получили клички Зефир и Фиона. Пока что в пресс-службе не говорят о возможностях размножения пары, так как возраст каждого из зверей - год. Сейчас пара хорошо смогла освоиться и изучает участок. Животные любят наблюдать за происходящем с высоты, так как это позволяет им скрываться от угроз и чувствовать себя в безопасности.

Это особенно важно, так как бинтуронг - один из двух представителей отряда хищных, имеющих цепкий хвост, другими словами, могущих придерживаться им за ветки, как пятой конечностью. В основном - это приматы, сумчатые и грызуны генеральный директор Светлана Акулова.

Напомним, что Зефир и Фиона предпочитают гулять после 17 часов вечера. Бинтуронги представляют из себя сумеречных обитателей, которые активизируются ближе к темному времени суток. Звучания особей напоминает хохот и иногда - рычание.

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Фото и видео: Московский зоопарк