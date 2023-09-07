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В Московском зоопарке появились на свет птенцы фламинго

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В общей сложности зоосад пополнился 11 птенцами.

На территории Московского зоопарка в концу июля появились птенцы фламинго. Об этом рассказали сотрудники столичного зоосада. Они уточнили, что речь идет о семи красных и четырех розовых фламинго. По традиции малыши вылупились в конце лета. Первое яйцо родители стали высиживать в мае, а первый малыш появился на свет 11 июня.  Эксперты добавили, что у местных орнитологов есть большой опыт в размножении этого вида. Когда птицы вырастают, то уезжают в другие зоопарки.

Дело в том, что между птицами случаются перепалки. Они могут выкинуть из гнезда чужое или даже случайно свое яйцо. Наши орнитологи изучили повадки своих подопечных и не могут допустить... Снесённые яйца они помещают в инкубаторы, а в вольере заменяют их на муляжи с песком.

пресс-служба зоосада

Известно, что перед тем, как птенец появится на свет, зоологи возвращают яйцо родителям. Взрослые особи не замечают подмены и после вылупления начинают выкармливать своего птенца.

Ленинградский зоопарк принимает дары осени.

Фото и видео: Вконтакте / Московский зоопарк / Moscow zoo

Теги: московский зоопарк, фламинго
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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