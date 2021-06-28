Ленинградский зоопарк принимает дары осени

Фрукты и ягоды для животных можно оставить на административном входе.

В Ленинградском зоопарке объявили старт традиционной сентябрьской акции "Дары осени". Данный проект направлен на то, чтобы помочь жителям Петербурга и Ленобласти избавиться от излишек урожая, и не выбрасывать продукты.

Отметим, что всё должно быть только свежим и спелым. Пожалуйста, дорогие друзья, не приносите испорченные продукты питания. Также мы убедительно просим ничего специально не покупать для акции. Мы принимаем только ваш собственный урожай и лесные находки, которыми вы хотите поделиться. Ленинградский зоопарк

Продукты можно оставить на административном входе зоопарка в любое время без предварительного согласования.



Фото: Ленинградский зоопарк