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Волкам Мраку и Сумраку из Ленинградского зоопарка исполнилось по 3 года
Сегодня, 15:10
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Волкам Мраку и Сумраку из Ленинградского зоопарка исполнилось по 3 года

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Также в учреждении рассказали, как отличать братьев.

В Ленинградском зоопарке день рождения отмечают волки Мрак и Сумрак. Им исполнилось по 3 года, сообщили в учреждении 6 июня. 

Все время Мрак и Сумрак радуют сотрудников и посетителей своими игривым характером и большой заинтересованностью в людях. 

Мы очень любим этих братцев и желаем им крепкого здоровья, чтобы резвиться и удивлять нас еще много-много лет, веселых игр и много вкусных угощений!

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Также в зоопарке рассказали, как отличать братьев. Во-первых, Мрак темнее Сумрака, первый спокойный, а второй более суетной и активный. Мрак выше, стройнее, Сумрак же коренастый. У Мрака более широкая морда. 

Ранее мы рассказывали о том, что в учреждении родились восемь козлят. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: волки, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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