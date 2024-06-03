Волкам Мраку и Сумраку из Ленинградского зоопарка исполнилось по 3 года

Также в учреждении рассказали, как отличать братьев.

В Ленинградском зоопарке день рождения отмечают волки Мрак и Сумрак. Им исполнилось по 3 года, сообщили в учреждении 6 июня.

Все время Мрак и Сумрак радуют сотрудников и посетителей своими игривым характером и большой заинтересованностью в людях.

Мы очень любим этих братцев и желаем им крепкого здоровья, чтобы резвиться и удивлять нас еще много-много лет, веселых игр и много вкусных угощений! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Также в зоопарке рассказали, как отличать братьев. Во-первых, Мрак темнее Сумрака, первый спокойный, а второй более суетной и активный. Мрак выше, стройнее, Сумрак же коренастый. У Мрака более широкая морда.

Ранее мы рассказывали о том, что в учреждении родились восемь козлят.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка