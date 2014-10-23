Макак Нот из Ленинградского зоопарка празднует день рождения

Примату исполнилось 4 года.

Сегодня самец черного макака по имени Нот, который проживает в Ленинградском зоопарке, празднует день рождения. В честь четырехлетия примата киперы украсили вольер и подготовили ему праздничные угощения. Об этом сотрудники зоопарка рассказали в своем Telegram-канале.

Семейство макаков угостилось особенным "мороженым" с кусочками любимых фруктов, орехов, ягод и семечек. Яства подавались в ледяных формочках, которые нужно было сначала разломать, чтобы добраться до угощений.

Ноту пришлось постараться, чтобы насладиться своим днём. Всё-таки праздник для одного – праздник для всей семьи. Но главный подарок – коробку, начинённую лакомствами – исследовал именно именинник. Давайте поздравим в комментариях нашего чёрного макака Нота с днём рождения! Ленинградский зоопарк

Ранее сотрудники зоопарка делились видеозаписью с шершавохвостым кенийским удавчиком.

Видео: Ленинградский зоопарк