Макак Нот из Ленинградского зоопарка празднует день рождения

Сегодня самец черного макака по имени Нот, который проживает в Ленинградском зоопарке, празднует день рождения. В честь четырехлетия примата киперы украсили вольер и подготовили ему праздничные угощения. Об этом сотрудники зоопарка рассказали в своем Telegram-канале.
Семейство макаков угостилось особенным "мороженым" с кусочками любимых фруктов, орехов, ягод и семечек. Яства подавались в ледяных формочках, которые нужно было сначала разломать, чтобы добраться до угощений.
Ноту пришлось постараться, чтобы насладиться своим днём. Всё-таки праздник для одного – праздник для всей семьи. Но главный подарок – коробку, начинённую лакомствами – исследовал именно именинник. Давайте поздравим в комментариях нашего чёрного макака Нота с днём рождения!
Ленинградский зоопарк
Ранее сотрудники зоопарка делились видеозаписью с шершавохвостым кенийским удавчиком.
Видео: Ленинградский зоопарк
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