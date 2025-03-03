Ленивец Мокко из Ленинградского зоопарка отпраздновал день рождения

Он встретил праздник "в дремоте".

Накануне, 2 марта, постоялец Ленинградского зоопарка ленивец по имени Мокко отпраздновал свой первый день рождения. В честь праздника киперы собрали для именинника большое застолье.

Однако, как истинный ленивец, Мокко встретил праздник в дремоте. Киперам даже пришлось кормить его "с ложечки". Но именинник не возражал – всё-таки кешью сам оказывался в пасти без лишних телодвижений. Ленинградский зоопарк

По словам сотрудников заведения, за год Мокко стал осторожным, но при этом любознательным представителем своего вида. Даже свои угощения во время праздника он принимал с подозрением, дожидаясь, когда лакомства оценят сородичи.

Несмотря на то, что Мокко уже может считаться взрослым, он много времени проводит с родителями – Соней и Кузей – и часто спит у кого-то из них на животе. Передвигается же ленивец уже самостоятельно, но только по ночам.

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Видео: Ленинградский зоопарк