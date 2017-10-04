В Ленинградском зоопарке паке Гринхарту исполнилось 2 года

Сотрудники отдела "Приматы" подготовили для именинника полезный "тортик" из любимых лакомств.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка рассказали, что 9 июля паке Гринхарту исполняется 2 года. Сотрудники отдела "Приматы" подготовили для именинника полезный "тортик" из любимых лакомств.

Гринхарт изучил угощение и, конечно, не стал откладывать дегустацию. Особенно по душе ему пришелся арахис! Грызун остался доволен таким сюрпризом. Пресс-служба зоопарка Петербурга

Паке пожелали вкусных открытий, спокойных дней и заботы от киперов.

Ранее на Piter.TV: петербуржцы могут предложить имя для самца бурых черноголовых капуцинов. Семейство пополнилось 17 января. Малыш уже подрос и пробует самостоятельно передвигаться по декорациям.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка