В Летнем саду отметят Международный день птиц

В честь праздника проведут мастер-классы для детей.

В первый день апреля в Летнем саду пройдет экологический праздник в честь Международного дня птиц. Об этом рассказали в пресс-службе "Русского музея".

Праздник "Скворцы прилетели" начнется в 15:00. Его гостями станут студенты Международной школы дизайна, школьники и их родители. Посетители познакомятся с птицами Летнего сада, их весенними заботами. Рассказывать о пернатых будет специалист-орнитолог Наталья Иовченко. Кроме того, будут организованы два мастер-класса ― по изготовлению цветных клювиков и синичек из пряжи. В конце программы альпинист разместит на дереве гнездовье для птиц.

В пресс-службе отметили, что с 1 апреля сады Русского музея закрываются на просушку.

Ранее петербуржцам рассказали, каких птиц можно встретить в городе весной.



Фото: vk.com/rusmuseum.gardens