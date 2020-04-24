Петербуржцам рассказали, каких птиц можно встретить в городе весной

Горожане могут увидеть тундрового лебедя, белолобого гуся, гуменника и др.

Наступила весна, а это значит, что в Петербург в скором времени вернутся перелетные птицы. В частности, у горожан есть шанс увидеть малого (тундрового) лебедя. Эта птица занесена в Красную книгу РФ. Лебеди этого вида обитают в тундре европейской и азиатской частей страны. Об этом рассказал "Невским Новостям" орнитолог Вячеслав Заметня.

Кроме того, весной в городе можно встретить некоторых птиц из семейства утиных: белолобого гуся и гуменника, белощекую и черную казарку, морянку, синьгу, турпана и обыкновенную гагу. Эти птицы летят на гнездование в Арктику. Их можно увидеть на миграционных стоянках в Петербурге.

На мелководьях южного и северного берегов Финского залива есть вероятность увидеть пеганку. Это еще одна редкая птица из семейства утиных. Также в наш город прилетят представители отряда воробьинообразных: рогатые жаворонки, пуночки и лапландские подорожники. Большой удачей будет заметить малого веретенника – рекордсмена безостановочного полета.

Во время весенней миграции гостями Петербурга могут стать абсолютно нетипичные для города птицы. Например, в апреле прошлого года под Гатчиной заметили розового пеликана. Годом ранее в Парголово побывал удод.

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