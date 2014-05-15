В Ленинградском зоопарке отметили международный день приматов

Посетителям рассказали интересные факты об обезьянах.

В Ленинградском зоопарке сегодня, 11 декабря, отметили международный день приматов. Гостям зоопарка рассказали интересные факты об обезьянах. Посетители узнали, где живут популяции, что едят и какие имеют характеры. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Рабочий по уходу за животными Наталья Бударагина рассказала, что к каждому виду нужно найти свой подход. Например, макакам нельзя смотреть в глаза, потому что они могут принять такой жест как угрозу и начнут нервничать.

По словам работницы зоопарка, обезьяны очень умные, они даже понимают, когда человек пытается их обмануть, и потом перестают ему верить.

Для детей в честь праздника в зоопарке провели квест, посвященный жизни животных. Также детей научили делать игрушки для обезьян.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылась выставка "Гардероб императора. К 350-летию со дня рождения Петра Великого".

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк