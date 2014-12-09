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Стала известна программа празднования 80-летия Победы в ГМЗ "Павловск"
Сегодня, 11:59
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Стала известна программа празднования 80-летия Победы в ГМЗ "Павловск"

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Ожидается показ редких документальных фильмов "Память на все времена".

Жителей и гостей Петербурга приглашают отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне в музее-заповеднике "Павловск". Стала известна программа празднования. 

Ожидаются показ редких документальных фильмов "Память на все времена", которые посвящены возрождению Павловска, а также экскурсия в формате видео по подземелью Исаакиевского собора. Там переживали блокаду экспонаты Павловского дворца. Кроме того, состоится концерт духового военного оркестра на Парадном плацу. А 7 мая сотрудники учреждения возложат цветы к памятнику директору "Павловска" Анне Зеленовой. 

Кинопоказы пройдут в Концертном зале Павловского дворца, начало – в 12:00. Исполнитель на концерте – оркестр войск национальной гвардии РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что Дрозденко рассказал о программе к 80-й годовщине Победы в Ленобласти. 

Фото: пресс-служба ГМЗ "Павловск" 

Теги: день победы, павловск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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