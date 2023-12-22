Петербургский депутат предложил ввести в РФ день памяти детей, ставших жертвами военных конфликтов

Как отмечает Алексей Зинчук в пояснительной записке к документу, главная цель предлагаемого закона заключается в признании и уважении памяти детей, ставших жертвами военных конфликтов, и установлении памятного дня, посвященного им.

Депутат ЗакСа Петербурга Алексей Зинчук предлагает добавить в федеральный перечень дней воинской славы и памятных дат России День памяти детей – жертв военных конфликтов. Инициативу, с которой ознакомился "Петербургский дневник", парламентарий внёс в качестве проекта постановления.

Как отмечает Зинчук в пояснительной записке к документу, главная цель предлагаемого закона заключается в признании и уважении памяти детей, ставших жертвами военных конфликтов, и установлении памятного дня, посвященного им. Днём памяти детей – жертв военных конфликтов Алексей Зинчук предлагает установить 18 июля. Именно в этот день в 1941 году на станции Лычково, на тот момент Ленинградской области, а сейчас Новгородской, немецкий бомбардировщик уничтожил эвакуационный поезд, перевозивший детей из города Ленинграда.

Среди тех, кто был в том поезде, – заместитель председателя Совета общественной организации "Вечно живые", член городского совета ветеранов Ирина Зимнева. Ей было тогда всего два с половиной года. Во время эвакуации она находилась в первом вагоне поезда, на который пришелся основной удар. Выжила Ирина Зимнева благодаря своей кукле: подросток Антон Осокин, помогавший разбирать завалы, увидел игрушку, подумал, что она больше никому не нужна, и попытался её поднять, чтобы потом подарить сестре. Но ему не удалось: рука Ирины слишком сильно сжимала куклу. Алексей позвал взрослых, и девочку спасли. Ирину вернули в Ленинград, и всю блокаду она прожила там с мамой, которая больше не рискнула отправлять дочь в эвакуацию.

Погиб ведь не только эшелон под Лычково. Под Армавиром погиб эшелон в августе 1942 года. 14 октября 1941 года погиб эшелон с детьми в Тихвине. В Боровенке – погиб 13 июля. Я уже не говорю о том, что в Ленинграде около 140 000 детей погибло и 70 000 детей, которых вывезли в эвакуацию. А сколько погибло на баржах, которые перевозили через Ладогу? Сколько погибло детей, которых отправляли грузовиками? Очень много. Конечно, нужно день памяти погибших детей установить. Ирина Зимнева, зампредседателя Совета общественной организации "Вечно живые", член Городского совета ветеранов

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