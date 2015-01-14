День морской пехоты появится в Петербурге

Праздник обсудили в парламенте города.

Депутаты петербургского парламента в первом чтении одобрили законопроект об учреждении Дня морской пехоты. Так, его будут праздновать 27 ноября, пишет "Бриф24".

Инициаторами праздника выступили помощник главнокомандующего ВМФ по работе с ветеранами Игорь Сирковский и заместитель председателя Адмиралтейского Координационного совета общественных организаций ВМФ Юрий Митрофанов.

Россия, ее народ всегда гордились и гордятся своими военными моряками, преклоняясь перед их патриотизмом, несгибаемой волей, мужеством и сплоченностью. История Военно-Морского Флота и города Санкт-Петербурга неразделима. Авторы законопроекта

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Фото: Piter.TV