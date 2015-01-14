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День морской пехоты появится в Петербурге
Сегодня, 14:16
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День морской пехоты появится в Петербурге

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Праздник обсудили в парламенте города.

Депутаты петербургского парламента в первом чтении одобрили законопроект об учреждении Дня морской пехоты. Так, его будут праздновать 27 ноября, пишет "Бриф24"

Инициаторами праздника выступили помощник главнокомандующего ВМФ по работе с ветеранами Игорь Сирковский и заместитель председателя Адмиралтейского Координационного совета общественных организаций ВМФ Юрий Митрофанов. 

Россия, ее народ всегда гордились и гордятся своими военными моряками, преклоняясь перед их патриотизмом, несгибаемой волей, мужеством и сплоченностью. История Военно-Морского Флота и города Санкт-Петербурга неразделима. 

Авторы законопроекта 

Ранее на Piter.TV: законопроект о корректировке бюджета на 2024 год принят в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: закс петербурга, морская пехота
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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