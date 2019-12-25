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Законопроект о корректировке бюджета на 2024 год принят в Петербурге
Сегодня, 12:45
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Законопроект о корректировке бюджета на 2024 год принят в Петербурге

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Эти изменения касаются оптимизации и перераспределения средств по разным направлениям, исходя из предложений профильных ведомств.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило законопроект об осеннем пересмотре бюджета на 2024 год.

Депутаты обсудили три поправки, предложенные губернатором, касающиеся дополнительного финансирования социальных программ и городского хозяйства Санкт-Петербурга в текущем году.

Эти изменения касаются оптимизации и перераспределения средств по разным направлениям, исходя из предложений профильных ведомств. В целом осенняя корректировка бюджета предполагает увеличение расходов на развитие северной столицы более чем на 60 миллиардов рублей, из которых 54,6 миллиарда рублей были получены сверх планового уровня в 2024 году.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге обсудили расширение прав работника на оплату больничного листа.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга (архив)

Теги: закс, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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