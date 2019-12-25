Беглов рассказал о достижениях Петербурга в космической сфере

День космонавтики — не только российский праздник, но и международный.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем космонавтики и рассказал о том, какой вклад в развитие космоса внесла Северная столица.

Исследования по созданию ракетной техники начались в городе еще в XIX веке, а в XX веке были опубликованы первые работы Константина Циолковского. В 1930-е годы в Петропавловской крепости работала Газодинамическая лаборатория. В ней под руководством Валентина Глушко разрабатывались проекты межпланетного корабля и ракетные двигатели на жидком топливе. Теперь на этом месте находится музей космонавтики, названный в честь ученого.

В городе на Неве учились космонавты – Георгий Гречко, Сергей Крикалев, Андрей Борисенко.

Городские предприятия занимались транспортным машиностроением, разработали оптические системы для фотосъемки Земли и астрономических наблюдений. Среди них — КБ "Арсенал", ЦНИИ РТК, ЛОМО, а также вузы — Оптический институт им. Вавилова, ГУАП, Политех, Физико-технический институт им. Иоффе.

Напомним, что с первого полета в космос 12 апреля прошло ровно 60 лет. В честь праздника на Дворцовом мосту появилась проекция с изображением Юрия Гагарина. Показываем, как это выглядит.

Фото: ВКонтакте / Музей космонавтики и ракетной техники им.Глушко