Какие мероприятия пройдут в Петербурге ко Дню космонавтики

Также Piter.TV нашел способы домашнего времяпрепровождения.

Каждое 12 апреля в России традиционно отмечается День космонавтики. В этот день 60 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин впервые вышел в открытое космическое пространство на корабле "Восток-1".

Piter.TV собрал небольшую подборку событий, посвященных Дню космонавтики.

В Пулковской обсерватории в 19.00 проведут вечернюю экскурсию с наблюдениями на Центральной башне Главного здания. Добавлением к ней будет программа, посвященная празднику 12 апреля. В ней – интересные факты об освоении космоса, запуске спутников, разработках тяжелых ракет, проектах космической астрономии и телескопах. Экскурсию проведет Иван Живанович, подробности события можно узнать на официальном сайте обсерватории.

Еще в одном месте, связанном с космосом и звездами – Планетарии №1 – пройдет целая серия мероприятий к праздничному дню. 12 апреля состоится лекция "Человек в космосе". Член астроклуба Санкт-Петербургского астрономо-геодезического объединения Екатерина Максимова расскажет, почему космос все еще враждебен к человеку и нужно ли отправляться исследовать Солнечную систему. Начало в 19.00. Также в этот день покажут первую часть немого кино "Женщина на Луне". Художественную приключенческую картину, поставленную по мотивам фантастического романа, покажут под живую музыку группы "Низкозвучные и Арсений". Фильм 1929 года считается одним из первых в истории, показавшим космическое путешествие. Начало в 20.00, билеты от 500 рублей. Вторую часть покажут 14 апреля в то же время.

В продолжение дня космонавтики в планетарии прочитает лекцию популяризатор космонавтики Александр Хохлов. 13 апреля в 19.00 он расскажет о действующих космических программах ведущих национальных агентств мира, а также состоянии и перспективах частной космонавтики. 14 апреля в 19.00 в планетарии дадут инструкцию по поиску дипскай-объектов с помощью биноклей и телескопов, 15 апреля в 18.00 гостям планетария покажут реконструкцию полета Юрия Гагарина в симуляторе Orbiter. Архивные записи и фильм "Первая орбита" продемонстрируют полет от первого лица. В 21.00 15 апреля в планетарии состоится концерт Никиты Демина "Теория струн": звучание скрипки под аккомпанемент космического корабля и ветров пустынного Марса. Все подробности программы – на официальном сайте планетария.

В 12.30 12 апреля в Комендантском доме Петропавловской крепости открылась выставка "Тебе, человечество", посвященная 60-летию первого полета человека в космос. В фойе "Ленфильма" в 18.00 заработает киновыставка "Космос Павла Клушанцева". чьи работы повлияли на советскую космическую программу, творчество Стенли Кубрика, Джорджа Лукаса и Ридли Скотта. Киностудия им. М. Горького представляет выставочный проект в рамках подготовки к ежегодному фестивалю "Мир знаний", который в этот раз исследует тему космоса.

Без привязки к празднику работает одна запоминающаяся инсталляция в музее современного искусства "Эрарта". Инсталляция U-space "Бесконечность" окажется как нельзя символична в День космонавтики. На 10 минут посетитель окажется будто бы в самой Вселенной, наполненной звездами. В том же космосе его встретит и образ Юрия Гагарина. Попасть в комнату с инсталляцией можно только по записи, подробности – на сайте "Эрарты".

Чем еще интересным можно заняться в День космонавтики?

Президентская библиотека приглашает полистать крупную виртуальную коллекцию "Открытый космос". В ней сотрудники библиотеки собрали фрагменты кинохроники, периодики, а также открытки, книги, памятные значки и медали, видеолекции, отразившие вехи развития космонавтики. Самый большой раздел коллекции посвятили изучению космоса, здесь можно встретить материалы начала XX века с мыслями и мечтами людей того времени.

Студенты ИТМО специально к празднику разработали телеграм-бот, повторяющий полет Юрия Гагарина. Выполняя несложные шаги по вопросам "ПОЕХАЛИ БОТ", получится практически поминутно воссоздать запуск в космос от лица самого Гагарина. Для разработки бота студенты использовали расшифровки предстартовой подготовки и полета космонавта: в них Гагарин проверяет скафандр, говорит с Королевым, слушает песню "Ландыши" перед вылетом и оценивает виды Земли с орбиты.

Первый канал запустил флешмоб #Я – Гагарин, в котором может поучаствовать любой. По словам создателей акции, каждый в детстве мечтал стать космонавтом, как Гагарин, и быть на него похожим. Именно поэтому многие могут сказать о себе "Я – Гагарин!". Для этого нужно распечатать фото Юрия Гагарина в космическом омбундировании, подписать внизу хештэг #я_гагарин и снять видео, на котором вы произносите знаменитое "Поехали!" и поднимаете портрет космонавта перед лицом. Видео или фото публикуется в любых соцсетях с упомянутым хештэгом.

В пылу интереса к празднику можно посетить Музей космонавтики и ракетной техники имени Валентина Глушко, расположенный в Петропавловской крепости. Экспозиция посвящена истории российской космонавтики и ракетной техники, а также значимому вкладу ленинградских и петербургских ученых и инженеров, развивавших эти направления. В музее реконструированы мастерские и рабочие кабинеты конструкторов, собраны фотографии и документы Газодинамической лаборатории, разрабатывавшей ракетные двигатели. В стенах музея представлены также различные ракеты и двигатели, макеты искусственного спутника, спускаемый аппарат космического корабля "Союз-16", побывавший в космосе. Музей работает ежедневно с 11.00 до 18.00, взрослый билет стоит 200 рублей.

Тем временем, в Свечном переулке появилась "космическая" работа Арт-группы "Явь".

Фото: pixabay; Википедия; ВКонтакте / Экскурсии в Пулковской обсерватории; Erarta