На Свечном переулке появилась "космическая" работа Арт-группы "Явь"

В центре Петербурга появилась новая работа Арт-группы "Явь", ее посвятили Дню космонавтики. Стрит-арт назвали многообещающе — "Сбудется".
Увидеть работу можно на фасаде дома №15 по Свечному переулку.
Это сбудется, сбудется, сбудется,
Потому что дорога не кончена.
процитировали авторы слова писателя Владислава Крапивина.
Напомним, сегодня, 12 апреля, отмечают 60 лет со дня первого полета человека в космос. Губернатор Петербурга рассказал об участии города в развитии космической сферы.
Фото: ВКонтакте / Арт-группа Явь
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