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На Свечном переулке появилась "космическая" работа Арт-группы "Явь"
Сегодня, 11:57
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На Свечном переулке появилась "космическая" работа Арт-группы "Явь"

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Новый стрит-арт назвали "Сбудется".

В центре Петербурга появилась новая работа Арт-группы "Явь", ее посвятили Дню космонавтики. Стрит-арт назвали многообещающе — "Сбудется".

Увидеть работу можно на фасаде дома №15 по Свечному переулку.

Это сбудется, сбудется, сбудется,
Потому что дорога не кончена.

процитировали авторы слова писателя Владислава Крапивина. 

Напомним, сегодня, 12 апреля, отмечают 60 лет со дня первого полета человека в космос. Губернатор Петербурга рассказал об участии города в развитии космической сферы. 

Фото: ВКонтакте / Арт-группа Явь 

Теги: арт-группа явь, день космонавтики, космос, стрит-арт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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