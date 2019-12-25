На Свечном переулке появилась "космическая" работа Арт-группы "Явь"

Новый стрит-арт назвали "Сбудется".

В центре Петербурга появилась новая работа Арт-группы "Явь", ее посвятили Дню космонавтики. Стрит-арт назвали многообещающе — "Сбудется".

Увидеть работу можно на фасаде дома №15 по Свечному переулку.

Это сбудется, сбудется, сбудется,

Потому что дорога не кончена. процитировали авторы слова писателя Владислава Крапивина.

Напомним, сегодня, 12 апреля, отмечают 60 лет со дня первого полета человека в космос. Губернатор Петербурга рассказал об участии города в развитии космической сферы.

Фото: ВКонтакте / Арт-группа Явь