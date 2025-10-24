Жителям Петербурга предложили отметить День гиббона в Ленинградском зоопарке

В учреждении живет большая гиббонова семья: отец Персей, мать Габина и их дочки Афина и Одиссея.

Международный день гиббона отмечается 24 октября. Эти приматы известны своими длинными конечностями и умением двигаться по деревьям с высокой скоростью и грацией, сообщили в Ленинградском зоопарке.

В учреждении живет большая гиббонова семья: отец Персей, мать Габина и их дочки Афина и Одиссея. Для петербуржцев сегодня подготовили интересную программу в честь праздника. В 14:00-15:00 состоится мастер-класс "Подарок для гиббона и его соседей", в 15:00 – встреча с киперами и показательное кормление гиббонов. В 15:30-17:00 пройдет игротека "Гиббоны и другие приматы" и мастер-класс "Портрет гиббона на память".

Участие в программе бесплатное, необходимо только приобрести входной билет в Ленинградский зоопарк. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка