В Никольских рядах представят постановку по повести "Белые ночи" Достоевского

Вход осуществляется за пожертвование.

В субботу, 2 июля, на сцене Амфитеатра Никольских пройдет моноспектакль "Imbroglio — Путаница" ко Дню рождения Федора Достоевского. Спектакль поставлен по его произведению "Белые ночи" и стихам Анастасии Прониной.

Вы услышите, как звучит речь Достоевского во всей её истинной красоте. Современность и актуальность языка Достоевского, сюжета, и переживаний героев, подчёркивают стихи современного петербургского поэта Анастасии Прониной, вплетённых в ткань повествования "Белых ночей" Они как бы создают трёхмерное звучание текста классика, еще больше приближая его к нам через столетия. сообщили организаторы.

Спектакль представит зрителям непривычного смеющегося Достоевского. Продолжительность — 1 час. Вход осуществляется за пожертвование (на ваше усмотрение).

Также Piter.tv рассказывал о том, что спектакль "Преступление и наказание" покажут в уличном формате.

Фото: предоставлено Никольскими рядами