Спектакль "Преступление и наказание" покажут в уличном формате

Его представят дважды.

Ко Дню рождения Федора Достоевского во дворе дома писателя в Кузнечном Петербурге пройдет уличный спектакль. Постановку по идее Веры Бирон покажут 2 июля в 12:15 и 14:00.

Спектакль поставлен по роману "Преступление и наказание". Его назвали спектакль-импровизация "1866/преступление/2022". Отмечается, что за все годы празднования Дня Достоевского он ни разу не был поставлен ФМД-театром в уличном формате.

Многим известен ответ Достоевского на просьбу разрешить переделать роман в драму - "для представления в Императорских театрах". Он ответил, что "за правило взял никогда таким попыткам не мешать". Но тут же добавил, "что почти всегда подобные попытки не удавались" и "что есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в драматической". А дальше был дан удивительно современный и совершенно бесстрашный совет великого психолога, понимающего, что никому не удастся это сделать адекватно роману: "как можно более переделайте и измените роман, или, взяв первоначальную мысль, совершенно измените сюжет"… Это, собственно, вы и увидите. сообщили в Литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского.

По словам организаторов, мистика соединится с прагматизмом и жестокостью. Режиссером выступил Илья Дель. Балетмейстером — Александр Челидзе.

Напомним, мемориальный музей располагается по адресу Кузнечный переулок, 5/2.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что петербуржцы смогут стать пассажирами необычного трамвая в День Достоевского.

Фото: Piter.tv