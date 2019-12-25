Спектакль "Безымянная звезда"

Спектакль покажут 15 ноября в Театре имени Комиссаржевской. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Сюжет представит историю двоих: красивую и трогательную встречу учителя астрономии и светской красавицы. Их любовь возникает, как внезапный звездопад.

Это комедия о наивном учителе и девушке, которая миражом промелькнула в жизни городка и его обитателей. История про звезду знакома публике по фильму Михаила Казакова.

Главных героев сыграют артисты Родион Приходько и Евгения Игумнова. Возможны изменения без дополнительного уведомления.

Фото: пресс-служба Театра имени Комиссаржевской