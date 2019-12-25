Спектакль "Безымянная звезда"

Сюжет представит историю двоих: красивую и трогательную встречу учителя астрономии и светской красавицы. Их любовь возникает, как внезапный звездопад.
Это комедия о наивном учителе и девушке, которая миражом промелькнула в жизни городка и его обитателей. История про звезду знакома публике по фильму Михаила Казакова.
Главных героев сыграют артисты Родион Приходько и Евгения Игумнова. Возможны изменения без дополнительного уведомления.
Фото: пресс-служба Театра имени Комиссаржевской
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