Единый день диспансеризации бойцов СВО и их семей прошел в Ленобласти

В прошедшую субботу, 6 сентября, в лечебных учреждениях Ленинградской области прошёл единый день диспансеризации специально организованный для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Мероприятие проведено в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", направленного на улучшение здоровья граждан.

Александр Жарков, возглавляющий региональный Комитет здравоохранения, посетил поликлиники Всеволожска и Токсово, лично встретившись с участниками акции. Все присутствовавшие на мероприятии прошли полное медицинское обследование, включающее сдачу анализов крови, прохождение флюорографии, рентген-диагностики и ультразвукового обследования.

Каждый участник имел возможность проконсультироваться с врачами различных специальностей, такими как дерматологи, терапевты, педиатры, хирурги, эндокринологи, кардиологи, стоматологи, травматологи, инфекционисты, фтизиатры, аллергологи, пульмонологи, психиатры-наркологи, проктологи, урологи, физиотерапевты, генетики, клинические фармакологи, врачи функциональной диагностики, мануальной терапии, рефлексотерапии, а также специалисты узкого профиля, необходимые для каждого конкретного случая.

